شكرا لقرائتكم خبر عن «دروس عظيمة من يوم أحد».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «دروس عظيمة من يوم أحد».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن يوم أحد من الأيام العظيمة في تاريخ المسلمين،وهو يوم ملئ بالدروس والعبر منها أهمية طاعة القائد، واصطفاء أهل الشهادة، وعدم اليأس والاحباط.

أضاف جمعة، أننا نتعلم من يوم أحد حسن الأدب مع الله، والثناء اليه بما هو اهل له، والتضرع له في اوقات المحن والبلاء، فقد قال النبي لاصحابه بعد انتهاء المعركة:«استووا حتي اثني على ربي».

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولي والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.