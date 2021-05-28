شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 حالة تعدٍ على حرم النيل فى أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قيام أجهزة مركز ومدينة أطفيح بالتعاون مع قوات الأمن بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل، حيث تم إزالة 20 حالة تعدٍ والتحفظ على الملاك بمعرفة القوات المرافقة للحملة.

وأشارت المحافظة فى بيان اليوم لرصد إنجازات المراكز والأحياء، إلى انتهاء إدارة البيئة من زراعة 60 نخلة بمدخل الكريمات، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تم إصلاح كسر بخط 8 بوصة بقرية البرمبل وشفط المياه واعادة فتح مدخل كوبرى الشيخ لحركة المرور، كما تم غلق 4 محال تجارية و2 مقهى بحى شمال الجيزة لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض كورونا، ومصادرة 33 شيشة و91 كرسى و6 ترابيزات و25 استاند و6 ميزان وعربة بيع طعام متنقلة وكوريك سيارة، فيما تم غلق نادى صحى بشارع المدينة المنورة بحى الدقى لإدارته بدون ترخيص وتحرير 13 محضر لعدم ارتداء الكمامة، وتوقيع غرامة مالية على 6 محال لعدم توفير صناديق قمامة أمامها.

وشن حى الوراق حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 39 محضرا متنوعا ومصادرة 141 كرسى و 26 شيشة و 8 سماعات صب و 4 شاشات و 15 شيشة و ثلاجة، وتنفيذ أعمال الإزالة لحالة تعدٍ على مساحة 600م² بكفر الحما بنطاق جزيرة محمد عبارة عن جمالون تحت الانشاء، كما تسلم الحى 2 سيارة نقل مخلفات يدوية بمساهمة من المجتمع المدنى، كما أوقفت أجهزة حى بولاق الدكرور أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لبناء وحدة سكنية بشارع مسجد ابوالخير من شارع فيصل، حيث تم مصادرة مواد ومعدات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك، وأسفرت حملة مسائية لضبط المخالفات عن مصادرة 294 كرسى و 75 شيشة و2 سماعة صب و1 بلاى ستيشن و3 ثلاجة و4 انبوبة بوتاجاز.

كما نفذت أجهزة حى العمرانية حملة قامت من خلالها برفع الحواجز الحديدية والمخلفات والاشغالات من شارع عبدالهادى حسانين بالعمرانية الشرقية، وبالتنسيق مع وحدة ناقلات الامراض تم شن حملة لتطهير وتعقيم ديوان عام الحى والادارة الصحية والسجل المدنى والمنطقة الازهرية و وحدة اسعاف العمرانية .

وبمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى تم غلق 12 منشأة لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وفض 2 سرادق عزاء بقرية منديشة لمنع التجمعات، وضبط سيارة مخالفة لخط السير وتحرير 4 محاضر عدم ارتداء الكمامة لمواطنين بالمواقف العامة.

وتمكن مركز ومدينة منشأة القناطر من رصد 11 حالة مخالفة للاجراءت الاحترازية حيث تم اتخاذ قرار فورى ضدها بالغلق و تحرير 10 محاضر اشغال طريق و4 محاضر عدم ارتداء الكمامة، كما يجرى استكمال اعمال الرصف الخاصة بطريق برقاش الخطاطبة بطول 7 كم وعرض 7م ورصف 2 كم كارتة أبوغالب الصحراوى.

وبمعاونة الأجهزة الأمنية شن حى الهرم عددا من الحملات، أسفرت عن مصادرة 18 قلب شيشة و96 كرسى و2 ثلاجة و17 فرشة لباعة جائلين و4 ترابيزات و4 جنوط حديد و174 إشغالات متنوعة.

وأغلق حى العجوزة أحد المطاعم بشارع السودان وأحد معارض السيارات بشارع أحمد عرابى ونادى صحى وسوبر ماركت بجامعة الدول العربية لعدم التزامها بالاجراءات كما تم تحرير 12 محضر عدم ارتداء الكمامة.

وأسفرت حملة بمركز ومدينة البدرشين عن غلق وتشميع 5 ورش و 7 مقاهى و2 محل ومطعم ومصادرة 20 شيش و 176 حالة اشغال طريق متنوع وتحرير 16 محضر لعدم ارتداء الكمامة، وإزالة 3 حالات بناء مخالف بقرى الشنباب وسيدى جنيدى وميت رهينة ورفع 185 طن مخلفات من القرى، وزراعة اشجار الزينة بعدد من قطاعات طريق مصر اسيوط الزراعى بنطاق المدينة، وتنفيذ اعمال الصيانة لعدد 30 عمود إنارة.

وبنطاق مركز ومدينة الحوامدية تم غلق وتشميع محل ترزى ملابس بشارع مسجد ابو بكر الصديق، وتحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة و3 محاضر اشغال طريق، ورفع 278 طن مخلفات بنطاق القرى.

وأجرى مركز ومدينة العياط أعمال المراجعة الخاصة ببالوعات الصرف الصحى بنطاق طهما وتركيب أغطية للبالوعات المكشوفة منها حرصا على سلامة المواطنين.