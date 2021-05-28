شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة شروط التعاقد مع شركات الكهرباء تعرضك للغرامة و رفع العداد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن عقد توصيل التيار الكهربائي بين المشترك و شركة توزيع الكهرباء التابع لها مجموعة من الشروط التى يجب على المستهلك الالتزام بها حتى لا يتعرض لغرامات مالية و رفع العداد ، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن انواع مخالفات شروط التعاقد بين شركات توزيع الكهرباء وبين مشترك مرفق الكهرباء و هى كالاتى:



مخالفة الأولى:

- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة



المخالفة الثانية:

- منع مندوب شركة توزيع الكهرباء من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات



المخالفة الثالثة:

- في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، حالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقاً للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.



المخالفة الرابعة:

- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها.