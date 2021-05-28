شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لمدة 12 ساعة من الثامنة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قطع المياه عن أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والهرم والطالبية وبولاق الدكرور لمدة 12 ساعة، تبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد السبت.

وأوضحت محافظة الجيزة، فى بيان سابق، سبب فطع المياه عن المناطق المحددة، حيث أكدت أنه سيتم نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 1400 مم الخارج من محطة مياه جزيرة الدهب بشارع البحر الأعظم، ما أدى لحدوث حفره بالطريق قطر 1.5 متر، الأمر الذى يتطلب سرعة الإصلاح حتى لا يؤدى لهبوط أرضى بالطريق، مما يستوجب إيقاف محطة مياه جزيرة الدهب بالكامل وقطع المياه عن المناطق المذكورة.

وأكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب للمناطق المتأثرة ولطلب السيارات الاتصال بالخط الساخن 125 من تليفون أرضى على مدار الساعة.