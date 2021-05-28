شكرا لقرائتكم خبر عن 92% نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة نخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء، للعام المالي الجاري 92%.

وأكد أسامة سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، في بيان، الجمعة، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري 2020- 2021 تبلغ 30 مليونًا و937 آلاف جنيه.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و15 مليون جنيه للطرق، و3.2 مليون جنيه لتحسين البيئة، و702 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.