شكرا لقرائتكم خبر عن 109 مكاتب بريد تقدم خدمات الشهر العقارى والتوثيق.. اعرف العناوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة العدل خلال الفترة الماضية من حل أزمة التكدس والزحام الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد.

وبموجب بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الاتفاق على تقديم خدمات التوثيق بعدة محافظات عبر مكاتب 109 مكاتب بريد، حيث قامت بتجهيز تلك المكاتب بأحدث الأجهزة والتي يمكن للمواطنين بالتوجه إليها بدلا من مكاتب التوثيق المستقلة التى تشهد زحاما.



عناوين الشهر العقارى



عناوين الشهر العقارى



عناوين الشهر العقارى



عناوين الشهر العقارى



عناوين الشهر العقارى



عناوين الشهر العقارى



عناوين الشهر العقارى



عناوين الشهر العقارى