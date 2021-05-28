شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود وزارة البيئة لمكافحة تغيرات المناخ × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل وزارة البيئة جهود كبيرة بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لاسيما البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما يتعلق بالجهود الوطنية لمكافحة تغيرات المناخ والتقليل من انبعاثات الكربون، وآليات تمويل الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وفى التقرير التالى نرصد أهم تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول جهود الوزارة لمكافحة تغيرات المناخ.

1- مصر يمكن أن تقدم مساهمة حقيقية وفعالة لمبادرة البنك الدولى "Green Climate ".

2- مصر لاعبا رئيسيا في مفاوضات تغير المناخ ومنسق مجموعة ال 77 والصين ونائب المجموعة العربية وجزء هام من المجموعة الأفريقية، وما حققته من نجاح فيما يخص جزء تمويل المناخ في المفاوضات.

3- وزارة البيئة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ تصدر تقرير دوري كل عامين حول جهود مواجهة تغير المناخ في مصر وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاعات التنموية، لإعطاء صورة واضحة ومحدثة عن آثار التغيرات المناخية على مصر وجهود التعامل معها.

4- المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذى تعد وزارة البيئة المنسق العام له للتنسيق بين كافة الجهات يقوم ببحث كل الموضوعات الاستراتيجية الخاصة بمواجهة تغير المناخ في مصر.

5- تعتبر مشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ ذات أهمية كبرى لمصر والدول النامية.

6- يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتي تحرص على اتاحة قيمة مضافة لمشروعات التكيف لجذب القطاع الخاص للاستثمار بها.

7- تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

8- تولي مصر أهمية بتنفيذ مشروعات مواجهة تغير المناخ من خلال المدن الخضراء وحماية السواحل والزراعة وربطها بالتصنيع.