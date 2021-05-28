كورونا في 24 ساعة| الصحة: "الفطر الأسود" غير معد.. وما هو أفضل لقاح لكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 909 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 189476 حالة حتى أمس الخميس.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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رئيس وزراء اليونان: الصيف المقبل سيكون "طبيعيا" بنسبة 90%

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كورونا اليوم: رصد سلالة متحورة في روسيا.. وذعر بسبب اكتشاف ثلاث طفرات للمتغير الهندي

ما هو أفضل لقاح لكورونا وأكثره فاعلية ونسب تحصين وشفاء؟