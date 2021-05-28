وفد "التنسيقية" يشارك في إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية صغار الصيادين

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان"، والتي تمت بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في وجود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتضمن وفد التنسيقية كلًا من النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والأستاذ محمد طه، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية جاءت لدعم صغار الصيادين، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية برعاية هذه المشروعات المهمة التي تحقق الأمن الغذائي لمصر، حيث جاءت المبادرة لتغطي 42 ألف صياد على مستوى الجمهورية، وبما يعادل 10704 آلاف مستفيد من المرحلة الأولى.​