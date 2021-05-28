شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنتفض ضد الإشغالات والتعديات على حرم نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة مركز ومدينة اطفيح بالتعاون مع قوات الأمن حملة مكبرة لازالة التعديات على حرم نهر النيل.

وبحسب بيان، جرت إزالة 20 حالة تعد والتحفظ على الملاك بمعرفة القوات المرافقة للحملة، وانتهت ادارة البيئة من زراعة ٦٠ نخلة بمدخل الكريمات.

وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تم اصلاح كسر بخط ٨ بوصة بقرية البرمبل وشفط المياه واعادة فتح مدخل كوبرى الشيخ لحركة المرور.

كما تولت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الجيزة بغلق ٤ محال تجارية ومقهيان لمخالفتهما الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض كورونا، وتم مصادرة ٣٣ شيشة ٩١كرسى و٦ ترابيزات و٢٥ استاند و٦ ميزان وعربة بيع طعام متنقلة وكوريك سيارة.

كما تم غلق نادى صحى بشارع المدينة المنورة بحى الدقى لادارته بدون ترخيص وتحرير ١٣ محضر لعدم ارتداء الكمامة وتوقيع غرامة مالية على ٦ محال لعدم توفير صناديق قمامة امامها.

وشن حى الوراق بمحافظة الجيزة حملة مكبرة اسفرت عن تحرير ٣٩ محضر متنوع ومصادرة ١٤١ كرسى و٢٦ شيشة و٨ سماعات صب و٤ شاشات و١٥ شيشة وثلاجة، وتنفيذ اعمال الازالة لحالة تعدى على مساحة ٦٠٠ م٢ بكفر الحما بنطاق جزيرة محمد عبارة عن جمالون تحت الانشاء.

كما تسلم الحى ٢ سيارة نقل مخلفات يدوية بمساهمة من المجتمع المدني.

في حين اوقفت اجهزة حى بولاق الدكرور اعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لبناء وحدة سكنية بشارع مسجد ابوالخير من شارع فيصل، حيث تم مصادرة ادوات ومعدات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك، واسفرت حملة مساءية لضبط المخالفات عن مصادرة ٢٩٣ كرسى و٧٥ شيشة و٢ سماعة صب و١ بلاى ستيشن و٣ ثلاجة و٤ انبوبة بوتاجاز.

كما نفذت اجهزة حى العمرانية حملة قامت من خلالها برفع الحواجز الحديدية والمخلفات والاشغالات من شارع عبدالهادى حسانين بالعمرانية الشرقية، وبالتنسيق مع وحدة ناقلات الامراض تم شن حملة لتطهير وتعقيم ديوان عام الحى والادارة الصحية والسجل المدنى والمنطقة الازهرية ووحدة اسعاف العمرانية.

وقامت الواحات البحرية ومدينة الباويطي بمحافظة الجيزة بغلق 12 منشأة لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وفض 2 سرادق عزاء بقرية منديشة لمنع التجمعات، وضبط سيارة مخالفة لخط السير وتحرير ٤ محاضر عدم ارتداء الكمامة لمواطنين بالمواقف العامة.

كما تمكن مركز ومدينة منشاة القناطر من رصد ١١ حالة مخالفة للاجراءت الاحترازية حيث تم اتخاذ قرار فورى ضدها بالغلق وتحرير 10 محاضر اشغال طريق و٤ محاضر عدم ارتداء الكمامة، كما يجرى استكمال اعمال الرصف الخاصة بطريق برقاش الخطاطبة بطول ٧كم وعرض ٧م ورصف ٢ كم كارتة ابوغالب الصحراوى.

وبمعاونة الأجهزة الأمنية شن حى الهرم عدد من الحملات والتي أسفرت عن مصادرة ١٨ قلب شيشةو ٩٦ كرسى و٢ ثلاجة و١٧ فرشة لباعة جائلين و٤ ترابيزة و٤ جنط حديد و174 إشغالات متنوعة.

وأغلق حي العجوزة بمحافظة الجيزة احد المطاعم بشارع السودان واحد معارض السيارات بشارع احمد عرابي ونادٍ صحي وسوبر ماركت بجامعة الدول العربية لعدم التزامه بالاجراءات، كما تم تحرير 12 محضر عدم ارتداء الكمامة.

وأسفرت حملة بمركز ومدينة البدرشين عن غلق وتشميع ٥ ورش و٧ مقاهى و٢ محل ومطعم ومصادرة ٢٠ شيش و١٧٦ حالة اشغال طريق متنوع وتحرير ١٦ محاضر لعدم ارتداء الكمامة، وازالة ٣ حالات بناء مخالف بقرى الشنباب وسيدى جنيدى وميت رهينة ورفع ١٨٥ طن مخلفات من القرى، وزراعة اشجار الزينة بعدد من قطاعات طريق مصر اسيوط الزراعى بنطاق المدينة، وتنفيذ اعمال الصيانة لـ30 عمود انارة.