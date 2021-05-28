شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح أسئلة وإجابات الامتحان التجريبى للثانوية العامة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد المقبل، أسئلة وإجابات الامتحان التجريبى لشهر مايو لطلاب الثانوية العامة لتحقيق الاستفادة لجميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات الاسترشادية التى انتهت الخميس 27 مايو الجاري أو لم يؤدوا التجربة، حيث تحرص الوزارة على إطلاع جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوى على الأسئلة ونوعيتها والتدريب عليها استعدادا وتمهيدا للامتحان النهائي الذى ينطلق فى يوليو المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الجزء الأهم فى تجربة الامتحانات التجريبية هى تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة وكيفية التعامل معها، مطالبة جميع الطلاب بضرورة الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها على موقع الوزارة للتدريب عليها وأخذ كافة الاحتياطات التى تضمن الاستعداد للامتحان النهائى.

وكان طلاب طلاب الثانوية العامة أبدوا ملاحظاتهم على تجربة الامتحانات الإلكترونية لشهر مايو الجارى، حيث كشف الطلاب أن وقت الامتحان فى كثير من المواد لم يكن مناسبا لعدد الأسئلة، حيث إن الوقت كان غير كاف، مطالبين وزارة التربية والتعليم بمراعاة هذه الملاحظة أثناء وضع امتحانات نهاية العام الدراسى، كما كشف بعض الطلبة عن رغبتهم فى أداء امتحانات نهاية العام إلكترونيا على التابلت، موضحين أنها أسهل من الامتحان الورقى خاصة أنهم لا يكتبون كثيرا فى الامتحان الإلكترونى، متابعين: "بقالنا 3 سنوات منذ الصف الأول الثانوى بنمتحن إلكتروني فالأفضل استكمال الامتحانات على التابلت".

وأوضح الطلاب أنه من أبرز الملاحظات فى امتحان مادة الفيزياء اعتمدت الأسئلة على طريقة واحدة وهى المسائل فقط دون أن يكون هناك نوعية أخرى مثلا "احتواء الأسئلة على تعريف بعض المصطلحات فى المنهج واختيار الطالب الإجابة المناسبة لكل تعريف من الإجابات والاختيار من متعدد".

وتابع الطلاب أداء الاختبار من خلال الخوادم المركزية فى المدارس الثانوى أدى إلى تلاشى كثير من المشكلات التقنية والفنية فى مشكلات السيستم وكانت التجربة مفيدة فى التعريف على شكل الأسئلة.