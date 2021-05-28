شكرا لقرائتكم خبر عن لدفعة كليات طب الأسنان 2019.. تعرف على إجراءات القيد بالنقابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى تلقى طلبات قيد دفعة خريجة كليات طب الأسنان لعام 2019، والتى بدأت يوم الأحد 23 مايو 2021، ومن المقرر أن تنتهى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير اجراءات القيد بالنقابة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة:

1- يتم التقدم بأوراق القيد فى النقابة العامة بـ" 6 شارع الحديقة - جاردن سيتى - خلف دار الحكمة" أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته .

2- يجب ان يكون كل من البطاقة الشخصية والفيش و التشبيه والموقف من التجنيد سارى عند التقدم للقيد بالنقابة.

3- يجب ان يكون الفيش و التشبيه موجه باسم ( النقابة العامة لأطباء الأسنان ) و لخريجين الجامعات الخاصة أو الأجنبية فيش أخر موجه باسم ( وزارة الصحة ).

4- أن يكون التقديم من خلال الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة ووزارة الصحة على أن يكون استلام كارنية العضوية للطبيب بشخصه بعد أداء القسم و ليس لأى شخص ينوب عنه .

5- الموقف من التجنيد للأطباء إما أن يكون لمن يهمه الأمر من منطقة التجنيد التابع لها أو استمارة 110 جند بعد الكشف الطبي أو شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية.

6- لخريجين الجامعات الخاصة والأجنبية يتم الحصول على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه الى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة ومراجعتها من قبل لجنة القيد.

7- يتم تقديم ملف الوزارة مع ملف القيد بالنقابة العامة حتى يتم استخراج تراخيص مزاولة المهنة للأطباء.

8 يتم سداد رسوم قيمة 130 جنية نظير استخراج ترخيص مزاولة المهنة بالنقابة.

9- يجب أن يتم القيد بالنقابة بنفس العام لإنتهاء سنة الامتياز حتى تضم الى سنوات الخبرة للطبيب وحتى لا يوقع عليه غرامة قيد بالاضافة لرسوم القيد بالنقابة.

10- الأطباء المتقدمين بأوراقهم للنقابة العامة يتم استلام كارنيه العضوية من النقابة العامة بعد أداء القسم طبقا لمواعيد الإعلان على الصفحة الرسمية للنقابة و للأطباء المتقدمين بالنقابات الفرعية الاستلام عن طريق النقابات الفرعية.

11- لن يتم قبول أى ملفات غير مكتملة الأوراق للقيد بالنقابة العامة.

12- التقديم بالنقابة العامة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 9.30 صباحا إلى 3 عصرا.

13- للأطباء غير المصريين حتى يتم القيد بالنقابة العامة يجب الحصول أولا على الموافقة الأمنية من وزارة الصحة قبل القيد بالنقابة العامة.