شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 16 عرضا للإصابة بالفطر الأسود أبرزها تورم فى جانب الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التى تظهر على المصاب بالفطر الأسود ، مؤكدة أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر. وأوضحت وزارة الصحة الأعراض المختلفة التى تظهر مع الإصابة بالفطر الأسود وجاءت كالتالى:

١- حمى

2- سعال

3- ألم في الصدر

4- ضيق في التنفس

5- تورم في جانب الوجه

6- صداع

7- احتقان في الجيوب الأنفية

8- آلام في البطن

9- قىء

10- غثيان

11- نزيف بالجهاز الهضمي

12- دم بالبراز

13- إسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى

14- جلطات

15- تلف الأعصاب

16- فقدان الوعى