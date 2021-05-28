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الصحة تكشف 16 عرضا للإصابة بالفطر الأسود أبرزها تورم فى جانب الوجه

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التى تظهر على المصاب بالفطر الأسود ، مؤكدة أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر. وأوضحت وزارة الصحة الأعراض المختلفة التى تظهر مع الإصابة بالفطر الأسود وجاءت كالتالى: 

 

١- حمى 

 

2- سعال 

 

3- ألم في الصدر 

 

4- ضيق في التنفس

 

5- تورم في جانب الوجه 

 

6- صداع 

 

7- احتقان في الجيوب الأنفية 

 

8- آلام في البطن 

 

9- قىء 

 

10-  غثيان 

 

11- نزيف بالجهاز الهضمي 

 

12- دم بالبراز 

 

13- إسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى

 

14- جلطات 

 

15- تلف الأعصاب 

 

16- فقدان الوعى

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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