شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 16 عرضا للإصابة بالفطر الأسود أبرزها تورم فى جانب الوجه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التى تظهر على المصاب بالفطر الأسود ، مؤكدة أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر. وأوضحت وزارة الصحة الأعراض المختلفة التى تظهر مع الإصابة بالفطر الأسود وجاءت كالتالى:
١- حمى
2- سعال
3- ألم في الصدر
4- ضيق في التنفس
5- تورم في جانب الوجه
6- صداع
7- احتقان في الجيوب الأنفية
8- آلام في البطن
9- قىء
10- غثيان
11- نزيف بالجهاز الهضمي
12- دم بالبراز
13- إسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى
14- جلطات
15- تلف الأعصاب
16- فقدان الوعى