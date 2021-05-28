شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى قطاع المعاهد الأزهرية من نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وسوف يتم إعلانها الأسبوع المقبل عقب عودة وكيل الأزهر الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، من سفره لاعتمادها، وسوف يتم إعلانها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وكان قد نص قرار الأزهر سابقا حول انتهاء العام الدراسى في شهر أبريل، وفيما يتعلق بصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى)، وكذا الشهادتين الابتدائية والإعدادية، فقد نص القرار على أن يمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب فى شهرى مارس وأبريل تقييما للفصل الدراسي الثاني، على أن يكون المنهج المقرر عن شهر مايو للاطلاع فقط، وذلك في كافة المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية.

وتناول قرار وكيل الأزهر عددا من الضوابط المتعلقة بصفوف النقل، بجميع المراحل التعليمية، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، و التي من أهمها ما يلي:

1- يحق للطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، ولم يحقق درجات النجاح في مجموع الفصلين، في مادة أو أكثر، دخول الدور الثاني في مواد الرسوب.

2– يحق للطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني ولم يحقق درجات النجاح في مجموع الفصلين في مادة أو أكثر دخول الدور الثاني في مواد الرسوب.

3- يعد الطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول وحضر اختبارات شهري (مارس وأبريل)، وحصل على متوسط درجات يعادل 50% من المجموع الكلي للفصلين ناجحا في المواد التي حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحقق فيها هذه النسبة.

4- يعد الطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي والأول وتخلف عن اختبارات شهري (مارس وأبريل) وحصل على متوسط درجات 50% من المجموع الكلي للفصلين ناجحا في المواد التي حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحقق فيها هذه النسبة.

5- الطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي الأول وتخلف عن أحد اختبارات شهري (مارس وأبريل)، تمثل الدرجة الحاصل عليها في الامتحان الشهري الذي حضره درجة الفصل الدراسي الثاني، ويعد ناجحا، شريطة حصوله على 50% من مجموع الفصلين.

6– في حالة تخلف الطالب عن حضور امتحانات الدور الأول (الفصل الدراسي الأول والثاني) والدور الثاني، يعد متخلفا عاما (راسبا) ولا يحسب له عام رسوب نظرا للظروف الاستثنائية.