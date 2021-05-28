شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. محافظ بورسعيد يستعرض نسب الإنتاجية في المجال الزراعي والحيواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال عرض تقديمي إنجازات الدولة في قطاع التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، خلال زيارة وزير التموين الدكتور على المصيلحي للمحافظة.

وخلال العرض تناول محافظ بورسعيد إمكانيات المحافظة في قطاع التموين وتنوع الأنشطة الزراعية والتجارية بالمحافظة، لافتا أن بورسعيد حققت الاكتفاء الذاتى من المواد الزراعية والتصنيع الزراعى الذي ساهم في سد الفجوة الزراعية

وأكد محافظ بورسعيد خلال العرض بأن الباسلة لم تشهد أي مشكلات في المواد والسلع التموينية بالرغم من جائحة كورونا

وأوضح المحافظ، أن بورسعيد تشهد زيادة في معدلات إنتاج المحاصيل الزراعية كالقطن والقمح والبنجر، قائلا «نحن حققنا إعجاز في الزيادة السنوية المحاصيل الزراعية كون بورسعيد محافظة وليدة زراعيا»

وتابع اللواء عادل الغضبان «تم الإنتهاء من صرف المقررات التموينية لشهر مايو بنسبة ١٠٠% من السلع للمواطنين، بما يعادل مبلغ ٣١ مليون جنيه، وتجهيز ٢٥ % من احتياجات شهر يونيو».

وأكد المحافظ حدوث تطوير هائل في مجال الغاز الطبيعى وإدخال الغاز ل ٩٥% من سكان المحافظة، موضحا النقلة النوعية التي حدثت على أرض بورسعيد في مجال إنشاء أسواق حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية.

كما استعرض محافظ بورسعيد خلال «العرض التقديمي» أثناء زيارة وزير التموين لبورسعيد بأن المحافظة شهدت طفرة وتطوير كبير في مجال إنتاج اللحوم البلدي والألبان، حيث يتم إنتاج 3712.5 طن من اللحوم سنويا، ويتم إنتاج 63938 طن من الألبان سنويا أيضا

وتابع «مزارع بداري التسمين تنتج 338500 طن سنويا أيضا، كما يتم إنتاج قرابة الـ 7936015 بيض المائدة سنويا وأكثر»

وأكد محافظ بورسعيد بأن تلك النسب من إنتاج اللحوم البلدي والألبان ووالتطوير الهائل في الدواجن والإنتاج الحيواني شهد طفرة وتطوير بالباسلة ويحقق الإكتفاء الذاتي «

واستكمل محافظ بورسعيد مؤكدا بأن بورسعيد تشهد أيضا طفرة في المصانع التي يتم إنشائها بها، فبجانب مصنع الزيت الأول الذي تم إنشائه يتم إنشاء مصنع أخر للزيت

وعلى جانب أخر أكد محافظ بورسعيد بأن المحافظة بها مصنع لزيت الطعام، وسيتم افتتاح المصنع الثانى لزيت الطعام قريبا والذى يقوم على مرحلة العصر والاستخلاص لزيوت الطعام

كما أكد المحافظة بأنه سيتم افتتاح أول مصنع أرز بطاقة ١٤٠ طن في اليوم خلال الشهور القادمة، بالإضافة إلى افتتاح سوق العصر ٢، والذى يمثل نقلة نوعية في الأسواق الحضارية ببورسعيد.