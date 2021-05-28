شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية ينقذ شابًا من الموت بعد ابتلاع لسانه خلال حادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذ الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، شاباً من الموت، بعدما ابتلع لسانه نتيجة تعرضه لحادث في مدينة شبين الكوم، تصادف مع مرور وكيل الوزارة، بمكان الحادث، وعقب محاولة إسعاف المريض اكتشف أنه ابتلع لسانه، فقام بإجراء الإسعافات الأولية له، وإعادة لسانه إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى، ثم اتصل بسيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه أثناء توجهه لزيارة إحدى المستشفيات بشبين الكوم، فوجئ بوقوع حادث لشاب يقود دراجة نارية، صدمته سيارة ملاكي، ليطير الشاب في الهواء، قبل أن يسقط على الأرض، موضحًا أنه كان بدأ في ابتلاع لسانه، فقام بعمل الإسعافات الأولية له، والتأكد من سلامته.

وتابع أن المصاب حالته الصحية مستقرة وغير مقلقة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.