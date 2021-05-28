شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبات مصريات يروين تفاصيل مشاركتهن في علاج مصابي غزة : دورنا مساعدة أشقائنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عدد من الطبيبات بهيئة الإسعاف المصرية عن كواليس مشاركتهن في علاج مصابي قطاع غزة.

وقالت الدكتورة سالي على، طبيبة بهيئة الإسعاف المصرية، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن دورهم هو مساعدة الأشقاء في غزة.

وتابعت الدكتورة سالي على، طبيبة بهيئة الإسعاف المصرية، أن هيئة الإسعاف المصرية متكاملة وسيارة الإسعاف كانت بمثابة وحدة رعاية متكاملة خاصة أن المصابين في قطاع غزة ستكون إصابتهم متفاقمة.

فيما قالت الدكتور رحاب عبدالفتاح، طبيبة بهيئة الإسعاف المصرية، إنه تم إبلاغهم عن نقل الحالات الفلسطينية المصابة للعلاج في مصر.

وتابعت أنها شعرت بالمشاركة بجزء بسيط في دعم القضية الفلسطينية موضحة أن الجميع تأثر كثيرا للإصابات خاصة وأن من ضمنهم أطفال.