شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مشروع بمنطقة تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مشروع البنية الأساسية الرئيسية لمنطقة تحيا مصر بمدينة الإسماعيلية على مساحة ما يقرب من ألف فدان وكذا البنية التحتية الداخلية لتقسيم أرض المحافظة بمنطقة تحيا مصر على مساحة 270 فدانًا.

وبحسب بيان، الخميس، نص البرتوكول على تنفيذ أعمال التخطيط العام والأعمال المساحية للإنشاءات وأعمال الدراسات والتصميمات الخاصة بالشبكة العامة لمرافق المشروع وكذا المرافق الداخلية لتقسيم أرض المحافظة وإعتماد الجهات المختصة بالمرافق وتنفيذ أعمال المشروع بالكامل وتسليمها للجهات المختصة بالمرافق وتقديم جميع الخدمات الإستثمارية الخاصة بالمشروع من تصميم وإشراف على التنفيذ وأي أعمال يرغب الطرف الأول في تنفيذها ويوافق عليها الطرف الثاني.

كما تضمن البروتوكول أن يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أعمال التخطيط العام والأعمال المساحية والتصميمات الخاصة بالمشروع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الموقع خالى من العوائق وكذا الإلتزام بتسليم المشروع بالكامل خلال عامان من تاريخ استلام التراخيص.

حضر توقيع البروتوكول المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدى عنانى سكرتير عام المحافظة.

وشدد محافظ الإسماعيلية خلال توقيع البروتوكول على الإلتزام بالبناء ذات الطابع المعمارى المميز الذي تمتاز به محافظة الإسماعيلية والشكل الجمالى للشوارع وكذلك المنشآت الخدمية، ووضع قيود حازمة لإصدار تراخيص مبانى سواء للأفراد أو الجمعيات وضرورة الترفيق قبل الإنشاء.