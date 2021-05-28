شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس «مياه سوهاج» بعد أيام من حادث سير.. والمحافظ ينعاه: مثال في التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى اللواء مهندس محمد بدرى محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بعد أيام من إصابته في حادث سير، حيث إنقلبت سيارته أثناء سيرها على الطريق الصحراوي في طريقه إلى القاهرة وتوفي سائقه في الحال، في حين جرى نقل اللواء بدرى واحتجاه بالعناية المركزة بمستشفى أسيوط الجامعي، إلا أنه توفي مساء الخميس متأثرًا بالإصابة.

ونعى محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفقيد متقدما بخالص العزاء والمواساة لأسرته، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ سوهاج- في بيان- أن الفقيد كان مثالا يُحتذى به في التعاون، والتفاني والإخلاص في العمل، مشيدًا بالإسهامات التي قدمها في مجال العمل التنفيذي لخدمة أهالى سوهاج.