شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة الكأس القطرية لمشاهدة مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تردد قناة الكأس القطرية التي أعلنت عن نقل مباراة الأهلي ونهضة بركان في كاس السوبر الإفريقي التي تقام اليوم الجمعة 28 مايو 2021، في الساعة السادسة مساء في أستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية.
تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان على النايل سات عام 2021
تقرربث مباراة الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي على قنوات beIN Sports 1 HD Premium، beIN Sports Connect ويقوم الجزائري حفيظ دراجي بالتعليق على المباراة، وفي الوقت نفسه سوف تبث المباراة على قناة الكأس القطرية على النايل سات
تردد قناة الكأس القطرية عام 2021على النايل سات وهي 4 قنوات هي
التردد ميجا هرتز 19119
معدّل الترميز 27500
إشارة إرسال البث DVBS2:
معدّل استقطاب الموجة:عمودي
الترميز ومعدل تصحيح الخطأ 3/4
معدل تردد الموجة: 8PSK
Al Kass 1HD
Al Kass 2HD
Al Kass 3HD
Al Kass 4HD
تردد اخر لقناة الكأس القطرية التي تعرض مباراة الاهلي ونهضة بركان على نايل سات
التردد ميجا هرتز 12418
معدّل الترميز: 27500
إشارة إرسال البث: DVBS2
معدّل استقطاب الموجة أفقي
الترميزومعدل تصحيح الخطأ 3/4
معدّل تردد الموجة 8PSK
ويضم هذا التردد 4 قنوات أخرى هي:
Al Kass 5HD
Al Kass 6HD
Al Kass 7HD
Al Kass 8HD
يسعي النادي الأهلي في المباراة التي تجمعه مع نهضة بركان المغربي على حصد من حصد البطولة السابعة من كاس السوبر الإفريقي.