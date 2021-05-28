شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة الكأس القطرية لمشاهدة مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تردد قناة الكأس القطرية التي أعلنت عن نقل مباراة الأهلي ونهضة بركان في كاس السوبر الإفريقي التي تقام اليوم الجمعة 28 مايو 2021، في الساعة السادسة مساء في أستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية.

تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان على النايل سات عام 2021

تقرربث مباراة الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي على قنوات beIN Sports 1 HD Premium، beIN Sports Connect ويقوم الجزائري حفيظ دراجي بالتعليق على المباراة، وفي الوقت نفسه سوف تبث المباراة على قناة الكأس القطرية على النايل سات

تردد قناة الكأس القطرية عام 2021على النايل سات وهي 4 قنوات هي

التردد ميجا هرتز 19119

معدّل الترميز 27500

إشارة إرسال البث DVBS2:

معدّل استقطاب الموجة:عمودي

الترميز ومعدل تصحيح الخطأ 3/4

معدل تردد الموجة: 8PSK

Al Kass 1HD

Al Kass 2HD

Al Kass 3HD

Al Kass 4HD

تردد اخر لقناة الكأس القطرية التي تعرض مباراة الاهلي ونهضة بركان على نايل سات

التردد ميجا هرتز 12418

معدّل الترميز: 27500

إشارة إرسال البث: DVBS2

معدّل استقطاب الموجة أفقي

الترميزومعدل تصحيح الخطأ 3/4

معدّل تردد الموجة 8PSK

ويضم هذا التردد 4 قنوات أخرى هي:

Al Kass 5HD

Al Kass 6HD

Al Kass 7HD

Al Kass 8HD

يسعي النادي الأهلي في المباراة التي تجمعه مع نهضة بركان المغربي على حصد من حصد البطولة السابعة من كاس السوبر الإفريقي.