شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب السابق يتوعد مخترق صفحته على فيس بوك بـ«إجراءات قوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توعد وزير الشباب والرياضة السابق المهندس خالد عبدالعزيز مخترقي حسابه الرسمي على «فيسبوك» باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وكتب خالد عبدالعزيز عبر حسابه على تويتر: «يتم الآن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من قام بسرقة حسابى على موقع التواصل الإجتماعى Facebook».

وأضاف الوزير السابق أنه «تجرى حالياً الإتصالات لإستعادة الحساب وأتقدم بالشكر لجميع الأصدقاء والمتابعين الذين تواصلوا معى من جميع أنحاء العالم مستنكرين ما كتب زوراً وتدليساً ومؤكدين تمام الثقة والعرفان».