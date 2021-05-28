شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدراسات العليا بتجارة عين شمس غدا.. وغرف عزل للطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا السبت، امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بتجارة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكدت كلية التجارة ، أنه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل اللجان وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظاً على التباعد الإجتماعى، وكذلك تعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات وأخذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاً على صحتهم .

وأشارت الكلية إلى أنه يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان وذلك من خلال أفراد الأمن الإدارى، كما أنه توجد لجان للعزل فى حالة الإحتياج إلى ذلك.

كما أوضحت الكلية أن امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية ستنعقد يومى الجمعة والسبت من كل اسبوع بدأ من يوم السبت الموافق 29 مايو 2021 .

وأضافت أن الطلاب الذين سوف يؤدون الامتحانات الأكاديمية (2446 طالب وطالبة) لدبلومات الدراسات العليا الاكاديمية والماجستير (328 طالب وطالبة) والدكتوراه (175 طالب وطالبة).

وأيضاً امتحانات الدراسات العليا للشهادات المهنية لدرجتى الماجستير والدكتوراه لتخصص إدارة الأعمال والمحاسبة يوم الجمعة الموافق 18 يونيو والتى سوف تستمر حتى 2 يوليو 2021.

وتم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، وكذلك التأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.