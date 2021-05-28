شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكتب الباباوى للمشروعات بالكنيسة الأرثوذكسية × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

وفى الفترة الأخيرة رأى البابا تواضروس الثانى أنه من الضرورى دعم احتياجاتهم المعيشية الأساسية و أن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، فمن هذا المنطلق، أنشأ قداسته المكتب البابوى للمشروعات فى عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا.



المكتب الباباوى للمشروعات

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المكتب البابوى للمشروعات بالكنيسة

1 - يدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة الاجتماعية المختلفة.

2 - يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة.

3 – يهدف المكتب لبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل.

4 – أكد البابا تواضروس الثانى أن المكتب يشجع جميع الإيبارشيات والكنائس فى كل من المدن والقرى على تنفيذ مشاريع تعزز التعليم والصحة.

5 – يعزز المكتب المنح الدراسية عن الكنيسة القبطية للحفاظ على التراث والهوية القبطية.

6 – يعمل المكتب على بناء شراكات ومبادرات تعاونية مع الجهات المحلية والعالمية والحكومية وغير الحكومية من أجل تقديم الدعم والخدمات للجميع.

7 - يقدم المكتب تعاليم يسوع المسيح عن طريق إظهار حبه الامتناهى للجميع من خلال تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين بتلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان عيشهم بكرامة.