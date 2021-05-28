شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: 85 مليار جنيه استثمارات والمحافظة فى طريقها لاستعادة مكانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن أسوان فى طريقها لاستعادة مكانتها العالية وستكون فى مكانة أكبر مما كانت عليه، موضحا أن المحافظة لديها مشروعات فى كافة القطاعات والمجالات باستثمارات تبلغ نحو أكثر من 85 مليار جنيه.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحافظة تعمل فى مختلف القطاعات للنهوض بالمحافظة سياحياً وصحياً وبنية تحتية وطرق وكبارى، لافتاً إلى أن أسوان بها الكثير من المشروعات، ولكن المواطن متعطش للكثير حتى تكون المحافظة رقم واحد فى كل شىء، وعلق قائلاً: "احنا بنجرى معاهم".

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التى كانت متعثرة وكان أبرزها المشروعات المتعلقة بمجال الإسكان فى محافظة أسوان، ومنها مساكن الطويسة وجبل الزلط والإسكان المتميز، مضيفاً أنه توجد هناك معوقات كبيرة بها، وكان من الممكن ألا تقترب المحافظة من هذه المشروعات المتعثرة بحجة أنها كانت فى زمن سابق ومنذ سنوات طويلة أو حتى أنه من أسباب تأخرها ليس للمحافظة دخل مباشر فيها، ولكن لم تفكر المحافظة بهذه الطريقة ولجأت إلى اقتحام المشكلة مع الإصرار على حلها، وعلق قائلاً: "الحمد لله وفقنا فى الكثير من المشاكل"، ومنها النقص الشديد فى البنية التحتية بمنطقة المدينة الصناعية والذى أعقبه تشغيل 27 مصنعاً كانوا متوقفين عن العمل وعادوا بشكل كامل يليق بأسوان.