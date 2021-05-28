تطهير وتعقيم متحف وكهف القائد روميل من كوفيد 19

يأتي ذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح . وأكد جاب الله على استمرار الجهود اليومية لاعمال التعقيم للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق ومحطة السكة الحديد للقضاء على كوفيد 19 في الموجة الثالثة للوباء.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012