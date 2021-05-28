شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم متحف وكهف القائد روميل من كوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تطهير وتعقيم متحف آثار مطروح ومتحف وكهف القائد الألماني وروميل.
يأتي ذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح .
وأكد جاب الله على استمرار الجهود اليومية لاعمال التعقيم للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق ومحطة السكة الحديد للقضاء على كوفيد 19 في الموجة الثالثة للوباء.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف اعمال التطهير والتعقيم بأماكن تجمعات المواطنين والاسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
بالإضافة إلى الدفع بحملات ليلية لرش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بنطاق المدينة والمركز.