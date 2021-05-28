شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور «قوي».. اختراق حساب خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق على فيسبوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، اختراق حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب المهندس خالد عبدالعزيز عبر تويتر: ”تم سرقة حسابي على الفيسبوك وليس لي أي علاقة بما هو مكتوب عليه«.

وتضمن المنشور الذي جاء على حساب الوزير بعد اختراقه اسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.

وجاء في نص المنشور: «للعلم فقط

حدث اجتماع بين وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحى والكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن مصطفى والمهندس فرج عامر واتفقو على رحيل مرتضى منصور وتم دفع 10 مليون جنيه للحكم مصطفى غربال واشهد على ذلك كما تم تزوير عينه لاعبى الزمالك لاحداث خلل بالفريق.. أنا ليس لى دخل بهذة الاحداث.. المستشار مرتضى شخصيه قويه رغم خلافاتى معه.. أنا كلامى موثق وهقدمه للنيابه العامة غدا بعد تجاوزات الوزير الحالى بحقى في مكالمه هاتفية«.