شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مستعدون للتجديد لـ فرجاني ساسي لكن بشروطنا.. والقرار بيد اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، ان النادى لديه القدرة على تجديد عقد فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة.

وقال لبيب فى تصريحات تليفزيونية: "تواصلنا مع وكيل فرجاني ساسي وأبلغناه أن لدينا مستحقاته القديمة ولدينا الأموال لكي يجدد معنا إذا كان يريد وإذا كانت الطلبات معقولة ولا تنم عن أي مغالاة، لا أتحدث للاعب بمفرده لكني أتحدث مع جميع اللاعبين، إدارة الزمالك مفوضة للجلوس مع وكيل فرجاني ساسي والتفاوض معه إذا كان يريد الاستمرار مع الزمالك فهذا القرار يعود له".

وأضاف، "لسنا مهتمين بفريق كرة القدم فقط، ما أقوله عن فريق الكرة ينطبق على فرق كرة اليد والسلة والطائرة".

وعن دفع الزمالك للغرامات المالية التي تطبق على اللاعبين عند تعرضهم للإيقاف، قال: "شيكابالا شارك في المباريات بعد انتهاء إيقافه ولم يكن ليلعب إلا بعد دفع الغرامة المالية، نطبق اللائحة، واللاعب يشارك بعد انتهاء فترة إيقافه، فنحن ندافع عن حقوق نادي الزمالك".