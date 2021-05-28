شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار والحرارة تصل إلى 44 .. حالة الطقس من الجمعة إلى الأربعاء 2 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 28 مايو إلى الأربعاء 2 يونيو 2021، حيث يسود الأيام القادمة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديدُ الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيفٌ ليلًا شمالًا ومعتدلٌ جنوبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الخميس 34 درجة وعلى السواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 37 وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون 33 درجة يوم الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و27 درجة على السواحل الشمالية و37 على جنوب سيناء و36 على شمال الصعيد و41 درجة على جنوب الصعيد.

ووفقا للتوقعات فسوف ترتفع الحرارة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء القادمين حيث تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة على القاهرة و44 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الجمعة 28 مايو 2021:

شبوة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس السبت 29 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة

- حالة الطقس الاحد 30 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة

- حالة الطقس الاثنين 31 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق على غرب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 1 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 2 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الجمعة 28 مايو إلى الأربعاء 2 يونيو 2021.