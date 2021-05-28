شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى، داخل الكليات استعدادًا لامتحانات الترم الثاني، بالتطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الوقائية، ومنع التجمعات وتكدس الطلاب نهائياً ومراعاة التباعد الاجتماعي بمقار لجان الامتحانات، ومحيط الكليات، بما يضمن الانضباط والالتزام بكافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وسلامة جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين على مدار أيام الامتحانات بمختلف كلياتها العشرين ومعهدها للتمريض.

وأكد «عبدالنبي»، على تواصل الأعمال التقنية لمركز تكنولوجيا الأعمال لتوصيل شبكة الانترنت بكل من: مستشفى القلب والصدر بمدينة المنيا الجديدة، ومستشفى الاستقبال والطوارئ، والمدن الجامعية بمدينة الاخصاص، لتكون الجامعة قد استكملت بنيتها التحتية الرقمية والمعلوماتية وتوفير الإنترنت والخدمات الإلكترونية بنسبة 100% بجميع منشآتها التعليمية والخدمية، وذلك بعد رفع سرعات شبكات الانترنت ومضاعفتها وزيادة قدرات شبكاتها لأكثر من خمسة أضعاف.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة تنفيذ جميع خدمات التنويهات الإلكترونية بالكليات لأعمال شؤون الطلاب، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وتعزيز كفاءة أعمالها؛ لكونها البديل للخدمات المباشرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وذلك تواكباً مع التحول الرقمي الذي تشهده الجامعة والذي يستوجب ضرورة إجراء تقييم مستمر، ومتابعة لكفاءة أداء هذه الخدمات؛ والارتقاء بقدرات مواردها البشرية بما يتلاءم مع بيئات العمل الرقمية المتطورة.