شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 16 مسجدا جديدا و7 آخرين صيانة وترميما اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 16 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و7 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1436) مسجدًا، منها (1331) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و(105) مساجد صيانةً وترميمًا.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المقرر افتتاحها هي:

مديرية أوقاف البحيرة

1. الوسطاني- كفر دمنبوه – كوم حمادة.

2. إبراهيم الفرحاني- البستان - الدلنجات.

3. أبو زريق – قرية أبو زريق – ايتاى البارود.

4. الرحمن – مدخل قرية حافظ - دمنهور.

5. الزهراء- رمسيس- ايتاى البارود.

6. مسعود سعد- بندر الدلنجات.

7. المصطفي- ابيا الحمرا- الدلنجات.

8. عزبة رجب – قرية طيبة- الدلنجات.

مديرية أوقاف سوهاج

9. المتولى – روافع العيساوية - المنشأة.

10. الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام.

11. التوحيد- نجع العسال أخميم.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

12. أبو سلامة – السويدات - القصاصين.

13. التقوى كساب- المحسمة الجديدة - أبو صوير - الإسماعيلية.

مديرية أوقاف قنا

14. الرحمن السلامية – نجع حمادي.

15. عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت.

مديرية أوقاف المنوفية.

16. التقوى – طهواى - أشمون.





فيما أوضحت الوزارة أن مساجد الصيانة والترميم هى: مديرية أوقاف قنا

17. نجع عزوز- القلعة - قفط.

18. العتيق – اسمنت - نقادة.

19. الشاورى - فرشوط.

20. خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت.

مديرية أوقاف البحيرة

21. الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور

مديرية أوقاف المنيا

22. عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حى أبو هلال المنيا.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

23. الشهيد سعد البعلى – البعالوة- القصاصين