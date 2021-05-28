شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 16 مسجدا جديدا و7 آخرين صيانة وترميما اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة أن المساجد المقرر افتتاحها هي:
مديرية أوقاف البحيرة
1. الوسطاني- كفر دمنبوه – كوم حمادة.
2. إبراهيم الفرحاني- البستان - الدلنجات.
3. أبو زريق – قرية أبو زريق – ايتاى البارود.
4. الرحمن – مدخل قرية حافظ - دمنهور.
5. الزهراء- رمسيس- ايتاى البارود.
6. مسعود سعد- بندر الدلنجات.
7. المصطفي- ابيا الحمرا- الدلنجات.
8. عزبة رجب – قرية طيبة- الدلنجات.
مديرية أوقاف سوهاج
9. المتولى – روافع العيساوية - المنشأة.
10. الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام.
11. التوحيد- نجع العسال أخميم.
مديرية أوقاف الإسماعيلية
12. أبو سلامة – السويدات - القصاصين.
13. التقوى كساب- المحسمة الجديدة - أبو صوير - الإسماعيلية.
مديرية أوقاف قنا
14. الرحمن السلامية – نجع حمادي.
15. عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت.
مديرية أوقاف المنوفية.
16. التقوى – طهواى - أشمون.
فيما أوضحت الوزارة أن مساجد الصيانة والترميم هى: مديرية أوقاف قنا
17. نجع عزوز- القلعة - قفط.
18. العتيق – اسمنت - نقادة.
19. الشاورى - فرشوط.
20. خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت.
مديرية أوقاف البحيرة
21. الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور
مديرية أوقاف المنيا
22. عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حى أبو هلال المنيا.
مديرية أوقاف الإسماعيلية
23. الشهيد سعد البعلى – البعالوة- القصاصين