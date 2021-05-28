شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الصحة: الفطر الأسود لا ينتقل من شخص لآخر ومن الخطأ اقترانه بمرض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الفطر الأسود نوع من الفطريات شقيقة "عفن الخبز، والفطريات التي يعثر عليها حول المباني المهدومة"، مؤكدا أن خطورة الفطريات بسيطة جدا.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن الفطر الأسود موجود منذ 50 عاما، ولا يصيب الأصحاء، ويكمن في التربة التي بها أسمدة ومواد عضوية متحللة وخلافه، متابعا: "الفطر الأسود غير معدٍ ولا ينتقل من شخص إلى آخر، ومن الخطأ اقترانه بمرض كورونا ولكن النقص الشديد في المناعة".

وأوضح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن مرض الفطر الأسود لا يصيب مرضى نقص المناعة البسيط، مبينا بالقول: "هذا المرض وصفه العلمي هو عدوى انتهازية تصيب الناس منقوصي المناعة، والفطر الأسود ليس شيئا يرصد بمجرد الإصابة بكورونا، ولكن هو حالات مرضية تأتى وتذهب للشفاء والاكتشاف المبكر لمثل هذا الفطر ضمان كافٍ لسرعة العلاج".