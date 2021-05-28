شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "العليا للفيروسات": الفطر الأسود غير معد وغير منتشر بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



"العليا للفيروسات": الفطر الأسود غير معد وغير منتشر بمصر والوضع الوبائى مستقر

"الصحة" توضح معايير الأمان اللازمة لنقل المرضى بين المستشفيات والمراكز الطبية

وزيرة الصحة: مصر نجحت فى الحد من الإصابة السنوية بفيروس سى بنسبة 92٪

متحدث الرى: منظومة الرى الحديثة تدر عائدا ماليا للفلاح.. وتسهيلات لتنفيذها

وزيرة البيئة: مبادرة بر أمان تعكس اهتمام القيادة السياسية بالصيادين

انخفاض بالحرارة غدا وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

وزير التموين: مراكز خدمة المواطنين بالريف ستكون مجمعة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الصحة تكشف بروتوكول علاج الفطر الأسود وتحذر من التأخر فى العلاج

الكهرباء: لدينا استراتيجية للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة حتى 2035

وزير الرى يستعرض الدراسات الحديثة عن تأثير تغير المناخ على الموارد المائية

القوى العاملة: عمالة الأطفال تهدد طفل واحد من بين كل 10 بالعالم

التعليم تعلن أسماء الطلاب المقبولين مبدئيا للمقابلة الشخصية بالمدارس اليابانية

وزير التموين: لم يعد هناك حدود جغرافية بين مكاتب التموين نتيجة "التحول الرقمى"

التضامن تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف "تكافل وكرامة"