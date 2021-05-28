شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس.. التأمينات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن لزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن إجمالى قيمة المعاشات فى الموازنة الجديدة اعتبارا من بداية يوليو 2021، ستكون 282 مليار جنيه، بعد الزيادة المقررة من الرئيس السيسى، وسيستفيد من هذه الزيادة أصحاب المعاشات وأيضا كل من سيخرج إلى المعاش حتى يوم 30 يونيو 2021.

وأوضح اللواء جمال عوض أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه اهتمام كبير بأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجه بزيادة المعاشات 13%، وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل لـ 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضا من المعاشات، وأن الصرف سيكون اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل بتكلفة تصل لـ31 مليار جنيه، لافتا إلى أنه قبل زيادة المعاشات تقوم الهيئة بإعداد دراسة عن معدلات التضخم في العام السابق لمعرفة الملاءمة المالية وجاء ارتفاع معدلات التضخم بنسبه 5.5% فى العام الماضى، ولو افترضنا زيادة المعاشات بنفس هذه النسبة فإن ذلك يعنى بأن قيمة ما يتحصل عليه صاحب المعاش تظل ثابتة طالما أن نسبة زيادة المعاش تتساوى مع نسبة زيادة التضخم، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المعاشات 13% أى بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5% وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

جدير بالذكر أن الحد الأقصى لزيادة المعاشات سيكون بمبلغ 1053 جنيها، وذلك وفقا لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىُ لصرف لصرف الزيادة 13% لأصحاب المعاشات وفق جداول منظمة اعتبارا من أول يوليو المقبل.

