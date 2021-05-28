شكرا لقرائتكم خبر عن ”دروس عظيمة من يوم أحد".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "دروس عظيمة من يوم أحد"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا، ونشرت الوزارة نص خطبة الجمعة عبر موقعها الإلكتروني.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفيما يلى نص خطبة الجمعة الذى نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني كاسترشاد للأئمة:

في سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 16 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و7 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1436) مسجدًا، منها (1331) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و (105) مسجدًا صيانةً وترميمًا .