شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: تكريم شهداء حفظ السلام المصريين بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الاحتفال الذي نظمته الأمم المتحدة بحضور السكرتير العام للمنظمة الدولية، الخميس، عبر وسائل الاتصال المرئي، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام، الذي يتم الاحتفال به في 29 مايو من كل عام تخليداً لذكرى وتضحيات قوات حفظ السلام الأممية في مناطق النزاع حول العالم، حيث تضمن الحفل تكريم حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم خلال العام الماضي ومنحهم ميدالية تحمل اسم سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق "داج همرشولد"، وكان من بينهم 5 شهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية ضمن مهمتي الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي وإفريقيا الوسطى.

من جانبه، أعرب السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التكريم للشهداء المصريين، وعن خالص تعازي حكومة مصر وشعبها لأسر شهداء حفظ السلام وذويهم، مؤكداً أن ذكراهم ستظل خالدة في القلوب والأذهان عرفاناً وتقديراً لما قدموه من تضحيات جسام في خدمة الإنسانية، مؤكداً التزام مصر المتواصل بالعمل من أجل إرساء السلام والاستقرار في ربوع العالم.

أوضح السفير إدريس أن حفظة السلام يلعبون دوراً لا غنى عنه في صون السلم والأمن الدوليين، ويعملون في بيئات بالغة التعقيد والخطورة فاقمت منها جائحة "كوفيد-19"، مُشدداً على ضرورة العمل الجماعي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن وسلامة قوات حفظ السلام ودعم مهمتهم النبيلة من أجل عالم أفضل يسوده السلام والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تأتي في المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة كبريات الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث جاءت أولى مشاركاتها في عملية حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية عام 1960، وتواصلت منذ ذلك الحين مشاركة مصر الفاعلة في حفظ السلام وخاصة في أفريقيا لدعم أشقائها في القارة.

كما تقوم مصر بدور مُبادر وفاعل في صياغة وبلورة مفاهيم وسياسات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال دورها كمقرر لجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام، حيث أسهمت مصر في جهود إصلاح منظومة حفظ السلام بتقديم مُبادرة "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام"، التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي كإسهام للقارة الأفريقية في جهود تفعيل مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة "العمل من أجل حفظ السلام.