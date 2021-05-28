ضبط ٢١ ألف كمامة وترمومتر بدون مستندات داخل شركة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين شركة مستلزمات طبية بدون ترخيص في الجيزة.

وأمكن ضبط ٢١ ألفا و٨٢٦ عبوة مستلزمات طبية "كمامة – ترمومتر"

بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تبين أن مالك الشركة كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.