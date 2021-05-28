السفير الياباني: شعرت بسحر وجاذبية شديدة تجذبني للتعمق في لوحات فاروق حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعرب ماساكى نوكى، سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، عن سعادته لزيارة متحف الفنان فاروق حسنى، ورؤية ما يعرضه من لوحات للعديد من كبار الفنانين التشكيليين، والكتب والأعمال الأدبية وغيرها من المؤلفات لكبار الكتاب بالعالم العربى والغربي.

كما أشاد نوكي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالدور التى تقوم به مؤسسة فاروق حسنى للفنون، قائلا: في يوم 23 مايو الجاري، قمت بزيارة لمكتب وزير الثقافة الأسبق، الدكتور فاروق حسني، وكان الحديث معه عن سياسة مصر الثقافية والعلاقات التي تربطها باليابان مثير وشيق للغاية، حيث إنه تولى وزارة الثقافة لمدة 24 عامًا.

وأضاف: بعد أن تولى الدكتور فاروق حسني عمله كوزير للثقافة، افتتحت دار الأوبرا المصرية في عام 1988 من خلال التعاون مع اليابان، كما تم تعزيز التعاون مع اليابان فيما يتعلق بإنشاء المتحف المصري الكبير بدايةً من عام 2002.

وتابع السفير: كان المكتب أشبه بالمتحف حيث تُعرض به لوحات ومنحوتات رائعة، مما جعلني أشعر بالسعادة لمجرد وجودي هناك. عندما تأملت اللوحات التجريدية التي قام الوزير الأسبق برسمها بنفسه، شعرت بسحر وجاذبية شديدة تجذبني إلى التعمق في هذه اللوحات.

وختم بقوله: أتقدم بدعواتي الخالصة من أجل المزيد من النجاح للأنشطة التي يتم تقديمها من خلال هذه المؤسسة، بما في ذلك تنشئة وتنمية الفنانين الشباب.

وكان الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، قد استقبل، فى مؤسسة فاروق حسنى للفنون، بالزمالك كلا من ماساكى نوكى، سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، ويوشيفومى أمورا، ‎الممثل الرئيسى لهيئة التعاون اليابانية (جايكا)، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق.

‎ودعا الفنان فاروق حسنى الضيوف لجولة فى متحف المؤسسة شاهدوا فيها الأعمال الفنية المميزة والقطع الجمالية المتنوعة.