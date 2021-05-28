شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 66 مخالفة لأفراد ومنشآت وإغلاق 20 مطعمًا ومركز دروس خصوصية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مراكز محافظة المنيا، تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والرقابية بنطاق المحافظة، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، من خلال المرور على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومواقف السيارات ووسائل النقل العام.

من جانبه، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تحرير 66 مخالفة لأفراد ومنشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى انه تم غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية بمراكز (مطاي – بني مزار – مغاغة – العدوة).

كما تم غلق 10 مطاعم ومقاهي بمراكز (ديرمواس – المنيا – مطاي – مغاغة) خلال الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.