شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 40 حالة إشغال طريق في 3 حملات مكبرة وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، ٣ حملات مكبرة بنطاق الحي لرفع الإشغالات والتعديات ،واستمرارا اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع.

وتوجهت الحملة الأولي إلى شوارع: جواد حسني عمر بن كلثوم ومحرم بك، وتوجهت الحملة الثانية إلى شوارع كلية الطب، الشرباتي، عبدالقادر الغرياني، زين العابدين، فيما توجهت الحملة الثالثة إلى شوارع: الرصافة ،أمين فكري ،القيصر، السلطان عبدالعزيز ،سعد زغلول ،النبي دانيال وصفية زغلول.

وقال رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، في بيان، الخميس، إن الحملات أسفرت عن التحفظ على سقالة بدون ترخيص بشارع محرم بك، التحفظ على عدد ٣سماعات دي جي و1 كنترول في افتتاح احد المحلات بشارع جواد حسني ،رفع وإزالة 40 حالة إشغال متنوع، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، وفتحا للشوارع والارصفة أمام المارة.