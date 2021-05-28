شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق أوضاع 306 كنيسة ومبنى خدميًا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشكيل لجنة متابعة أسبوعية برئاسة المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمتابعة توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، على أن تكون اجتماعات اللجنة أسبوعيا وتعرض نتائجها على المحافظ، بالإضافة لعقد اجتماع شهري للجنة العامة برئاسة المحافظ لدراسة قرارات وتوصيات اللجنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وبحضور عدد من الجهات المعنيّة.

وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة، لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والمباني الخدمية، والتواصل مع مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

وأعلن المحافظ أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 306 كنيسة ومبني خدمي بمحافظة المنيا وفقا للقانون الصادر بشان تنظيم بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيداً لتوفيق أوضاعها حفاظًا على الأرواح والمباني وتطبيقا لأحكام القانون.

وطالب المحافظ، مسئولي الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ورؤساء المدن، والإدارات الهندسية بالتنسيق مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية، لإسراع الخطي في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.