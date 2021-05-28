توفيق أوضاع 306 كنيسة ومبنى خدميًا في المنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق أوضاع 306 كنيسة ومبنى خدميًا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشكيل لجنة متابعة أسبوعية برئاسة المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمتابعة توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، على أن تكون اجتماعات اللجنة أسبوعيا وتعرض نتائجها على المحافظ، بالإضافة لعقد اجتماع شهري للجنة العامة برئاسة المحافظ لدراسة قرارات وتوصيات اللجنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وبحضور عدد من الجهات المعنيّة.
وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة، لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والمباني الخدمية، والتواصل مع مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأعلن المحافظ أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 306 كنيسة ومبني خدمي بمحافظة المنيا وفقا للقانون الصادر بشان تنظيم بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.
وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيداً لتوفيق أوضاعها حفاظًا على الأرواح والمباني وتطبيقا لأحكام القانون.
وطالب المحافظ، مسئولي الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ورؤساء المدن، والإدارات الهندسية بالتنسيق مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية، لإسراع الخطي في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.