شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صومعة قمح دماريس لامتلائها.. والبديل صومعة المنيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه نظرًا لامتلاء صومعة نفرتيتي، بدماريس، التابعة لمطاحن مصر الوسطي، بمحصول القمح، فقد تقرر، الاكتفاء باستقبال المزارعين المتواجدين أمام الشركة فقط، وذلك عقب التواصل مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث وافق وزير التموين، توفيرًا لوقت وجهد الموردين.
وقال المحافظ في بيان، الخميس، إنه بدءًا من غدٍ سيكون على المزارعين الجدد، التوجه إلى صومعة المنيا الجديدة، بالمنطقة الصناعية شرق النيل، لتوريد الأقماح الخاصة بهم.
وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 273223 طن، و917 كيلو، من القمح، من خلال (البنك الزراعي -قطاع المطاحن -صوام الشركة القابضة)، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.