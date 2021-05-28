شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صومعة قمح دماريس لامتلائها.. والبديل صومعة المنيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه نظرًا لامتلاء صومعة نفرتيتي، بدماريس، التابعة لمطاحن مصر الوسطي، بمحصول القمح، فقد تقرر، الاكتفاء باستقبال المزارعين المتواجدين أمام الشركة فقط، وذلك عقب التواصل مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث وافق وزير التموين، توفيرًا لوقت وجهد الموردين.

وقال المحافظ في بيان، الخميس، إنه بدءًا من غدٍ سيكون على المزارعين الجدد، التوجه إلى صومعة المنيا الجديدة، بالمنطقة الصناعية شرق النيل، لتوريد الأقماح الخاصة بهم.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 273223 طن، و917 كيلو، من القمح، من خلال (البنك الزراعي -قطاع المطاحن -صوام الشركة القابضة)، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.