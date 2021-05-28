شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة بسوهاج: توعية 32 ألف مواطن بأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، حملة طرق الأبواب التي نظمها على مدار 3 أيام لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس «كورونا» وبخاصة كبار السن.

وقالت الدكتورة سحر محمد وهبي، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، في بيان، الخميس، إن الحملة استهدفت طوال مدة عملها 20 ألفا و592 سيدة، و12 ألف و40 رجلا، بإجمالي 32 ألف و632 مستهدفًا بقرى مراكز أخميم، والمنشاة، ساقلتة، جهينة، دار السلام، فضلا عن تنظيم 7750 زيارة منزلية للسيدات المستهدفات ومساعدتهن في تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع الوزارة، من خلال الخط المختصر 15115 أو فرع المجلس.

وأشارت "وهبي" إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من الفيروس، لحماية أنفسهن وأسرهن وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.