شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لمطاردة الكلاب الضالة بشوارع غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ حي غرب الإسكندرية حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة بنطاق الحي.

وأعلنت المهندسه سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، استجابتها الفورية والسريعة لأي شكوى تخص المواطن بنطاق حي غرب، مشيرةً إلى أن الحي يشن 3 حملات أسبوعياً، موزعة على جميع المناطق بهدف القضاء على تلك الكلاب الضالة وكل ما يزعج المواطنين.

وأشارت «شعبان» إلى أن الحي قام بشن حملة مكبرة طارئة للقضاء على الكلاب الضالة، وذلك بالتنسيق مع مديريه الطب البيطري وشرطة الخيالة والقول الأمنى وأستهدفت الحمله منطقة الجلاء والاسكان الصناعي والإسناوي.

وكشفت رئيس الحي، عن أن الحملة أسفرت عن القضاء على 25 كلبًا ضالا بطرق آمنة.

وشددت «شعبان» على تكثيف الحملات لمطاردة الكلاب الضالة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

حملة لمطاردة الكلاب الضالة بشوارع غرب الاسكندرية- صور

حملة لمطاردة الكلاب الضالة بشوارع غرب الاسكندرية- صور

حملة لمطاردة الكلاب الضالة بشوارع غرب الاسكندرية- صور