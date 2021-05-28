شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي حجاب: وجدت نفسي وحيدا في القاهرة بعد اعتقال شقيقي سيد حجاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشاعر شوقي حجاب، إنه كان يبحث عن أكل العيش عندما اعتقلوا شقيقه الشاعر سيد حجاب، خاصة أن الأخير كان يتولى مسؤوليته، وفجأة وجد نفسه وحيدا.

وأضاف الشاعر شوقي حجاب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الخميس، أن قام بعمل برنامج «عصافير الجنة» للأطفال مع الإعلامية سلوى حجازي، وتم تسجيل الفكرة في الشهر العقاري، وكان عدد الأطفال في مصر في ذلك الوقت 15 مليون.

وأوضح أنه كان يريد أن يستقل بذاته، وربنا أكرمه في ذلك، ووجدت أنني كلما افعل شيئا أجد مصر كلها تفعلها، معقبا: «عملت فرافيرو وسمعت في مصر كلها، وعملت الشخصيات ارنوب ودبدوب وبقلظ، وهذه توفيق ربنا».

وأشار إلى أنه تم تعيينه معيد في معهد السينما، ولكنه لم يحب الأمر، وقام بالعمل سكرتير أدبي، وكان يعرض لها حينها برنامج «عصافير الجنة» مع سلوى حجازي، و«عرايس عرايس» مع صفاء أبوالسعود التي كانت زميلته بالمعهد في ذلك الوقت.