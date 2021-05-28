شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات واسترداد 50 فدانا و876 مترًا في محافظة الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتائج الموجة 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وقام مركز ومدينة القنطرة غرب بحملة مكبرة بقرية الشهيد خيري لإزالة التعديات على الأراضى الزراعيه، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وبالتعاون مع مركز الشرطة بالقنطرة غرب، وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات عن 2 حالة على مساحة ٥٠ فدان أراضي زراعية.

كما قام مركز ومدينة الاسماعيلية، بحضور رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بإزالة 21 حالة تعدٍ على مساحة 876 مترًا، عبارة عن أكشاك واسوار من السلك الشائك حول عمارات مدينة المستقبل.

وشدد محافظ الإسماعيلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي متعدي على أراضي ملك للدولة، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة ورصد أي حالة تعدي أو مخالفة من كافة الوحدات المحلية.