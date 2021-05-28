شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة مسابقة متحدون على مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، اللواء محمد عيسي، مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، بمناسبة تنظيم الجامعة لحفل إعلان نتيجة مسابقة متحدون على مكافحة الفساد التي سبق وأعلن عنها رئيس الجامعة خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر الماضي والتي تضم اشتراك طلاب الجامعة في تقديم أبحاث وأوراق عمل وتصميمات فنية.

وقد تقدم للاشتراك في المسابقة عدد من طلاب الجامعة وتم تحكيم الأعمال المشاركة وفاز أفضل ١٠ طلاب بجوائز مالية قيمه وشهادات تقدير.