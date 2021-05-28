شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف: نتلقى 40 ألف اتصال يوميًا بالقاهرة بينهم 2000 بلاغ كاذب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وائل محمد، مشرف أول غرفة عمليات القاهرة الكبرى بهيئة الإسعاف، إنه يتم تلقى 40 آلاف بلاغ يوميا بينهم ألفين بلاغ كاذب وذلك على مستوى القاهرة الكبرى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من بين البلاغات التي تتلقها هيئة الإسعاف المصرية بلاغات كاذبة ومكررة، أو استعجال لبلاغات تمت بالفعل.

وتابع وائل محمد، مشرف أول غرفة عمليات القاهرة الكبرى أن خدمة الإسعاف على الرقم المختصر 123 مهمة للغاية وهي خدمة حيوية ويجب عدم تقديم بلاغات كاذبة كونها تعطل الحالات التي تقوم بالاتصال بنحو دقيقتين.

وأشار إلى أن هناك بلاغات قد تتأخر وتأخذ وقت في الاستجابة لها، وهذا حسب الضغط والمرور وهل الحالة تحتاج سيارة اسعاف عادية، والأولية الأولى لحالات الحوادث والمصابين والخدمات الإسعاف في المنزل ومصابي كورونا.