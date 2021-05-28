شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي حجاب يكشف سبب خلافه مع شقيقه الشاعر سيد حجاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشاعر شوقي حجاب، إنه عاش رباعيات الخيام وصلاح جاهين وعبدالرحمن الابنودي، لافتاً إلى أنه خلال ثورة يناير بحث عن فكرة جديدة وهي المسدسات الشعرية بدلا من الرباعيات.

وأضاف الشاعر شوقي حجاب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الخميس، أن سيد حجاب اقترح عليّ أن يتم تسميتها بـ «مسدسات»، وبدأ كتابتها خلال ثورة يناير، ونشرتها عدة صحف.

وأوضح أن إذاعة صوت العرب قامت بعمل «مسدسات شوقي حجاب» وقامت بعرضها خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن الشاعر سيد حجاب كان له قداسة الأخ الكبير، والراعي الكبير، معقبًا: «كان طول عمره لحد ما وصلت 70 سنة كان شايفني الواد الصغير، وعنده حالة أنه مش عارف أني كبرت»، وهذا كان الخلاف الوحيد، لكن كان الحب والاحترام قائما بيننا».