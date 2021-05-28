شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.. التحقيق مع مدير مركز شباب في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بعض مراكز الشباب بإداراتى شبين القناطر والخانكه للتاكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

في إدارة شباب الخانكة تم متابعة مركز شباب عرب العليقات البحرية، وتبين أن المركز مغلق وملتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشان غلق المراكز، وفقًا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا المستجد، وكذلك مركز شباب عرب جهينة التابع لإدارة شبين القناطر مغلق في تمام الساعة التاسعة وملتزم بتنفيذ هذا القرار.

أما مركز شباب عرب الصوالحه فتبين أن بوابة المركز مفتوحة والمقر والملعب وحمام السباحة مغلقين، وقرر الصبروط باحالة مدير المركز للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.