شكرا لقرائتكم خبر عن التعدي بالضرب على مدير مستشفى سرس الليان وبعض الأطباء والتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفيه واقعة تعدي من قبل مواطنين على عدد من الأطباء بينهم مدير المستشفى والتمريض في قسم الاستقبال بالمستشفى، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وأكد الدكتور حسين ندا، نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، أن عدداً من المواطنين اعتدوا على مدير مستشفى سرس الليان، وهاجموا العاملين بالمستشفى،قاموا بتكسير واجهتها الزجاجية، وتدمير بعض المحتويات، مؤكداً أنه تم تحرير محضر بالواقعة.